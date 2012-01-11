

T24- Adını unuttuğumuz nice popüler site var. Şimdilik tek istisna Facebook olsa da onun da geleceği sanıldığı kadar parlak değil





Radikal'de bugün (11 Ocak 2011) yayımlanan M. Serdar Kuzuloğlu'nun "Facebook hayranı karın doyurur mu?" başlıklı yazısı şöyle;



İnternet tarihi artık adını bile anmadığımız nice popüler sitelere şahitlik etti. Hepsi de parlak günlerinde yıkılması imkânsız kaleler, fethedilmesi mümkün olmayan şehirler gibiydi. Ama rutine tahammülsüz ve doymak bilmez değişim açlığına sahip doğamızın kurbanı olarak hepsi anılar müzesinde yerini aldı.





Birçok kişi için Facebook denklemin tek istisnası. Çökmeyecek bir dev. Ben ise nisana kadar tamamlanacak halka açılma sürecinin sonun başlangıcı olduğunu düşünüyorum. ABD kanunlarına göre yatırımcı/hissedar sayısı 100’ü geçen kurumlar halka açılmalı.





Facebook da yeni yatırımlarla bu sınırı aştı. Borsaya açıldığında yatırımcıyı tatmin etmek, daha fazla kazanmak zorunda. Bunun için de bilgi şeffaflığı, kullanıcıların sırtına daha fazla yük bindirme ve reklam gelirini yükseltmek için modelleri arttırma yoluna gidecek. Baskı, normalde yapmayacağı şeylere yol açacak. Mahremiyet sorunu yüzünden keyfi kaçan kullanıcılar bu yükü taşır mı bilinmez. ‘Herkesin’ yer aldığı bir ağın da uzun süre orijinalliğini koruyamayacağı ortada. Her şeyi kız-erkek arkadaşınız, dedeniz, babanız ve iş arkadaşlarınızla aynı ortamda paylaşmaktan ne kadar keyif alabilirsiniz göreceğiz.





Markaların karnesi





Facebook’tan ümidi kesmeyen tek grup markalar. Sayfasını beğenmemizi istemeyen şirketlerin vergi dilimi yükseliyor sanki; hepsi bunun peşinde. Buna rağmen sayfasında topladığı kitleye faydasız anketler doldurtup, kimsenin katılmadığı ‘Sen de yolla’ yarışmaları düzenleme dışında dişe dokunur bir şey yapan çok az marka gördüğümü itiraf etmeliyim. Motivequest’in Facebook marka sayfalarından yürütülen ilişkinin kalitesini ölçen Fathom Analytics raporu dünya klasmanında etkileşim, takipçi sayısı ve konuşulma oranı endeksinde bu işi kimin ne kadar becerdiğini gösteriyor. Sıralamanın hayran sayısından bağımsız olduğunu ve 100 üstünden verildiğini belirteyim. (fathomresearch.com)

