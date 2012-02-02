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Dünya

Facebook halka arz edilecek

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, halka arz edilecek.

02 Şubat 2012 02:00

T24 - Sosyal paylaşım sitesi Facebook, halka arz edilecek. 


Hisselerini satmaya hazırlanan Facebook, yaklaşık 5 milyar dolarlık satış yapmayı planlıyor. 


Bu tutar, 2004 yılında Google'ın halka arzından elde edilen 1,9 milyar dolardan bu yana bir internet şirketinin kazandığı en yüksek miktar olacak. 


Halka arzın, 4 Şubat 2004'de Harvard Üniversitesi öğrencisi Mark Zuckerberg tarafından kurulan Facebook için dönüm noktası olması bekleniyor. 


800 milyondan fazla kullanıcısı bulunan Facebook, dünyanın en fazla ziyaret edilen sitesi.


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