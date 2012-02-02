T24 - Sosyal paylaşım sitesi Facebook, halka arz edilecek.





Hisselerini satmaya hazırlanan Facebook, yaklaşık 5 milyar dolarlık satış yapmayı planlıyor.





Bu tutar, 2004 yılında Google'ın halka arzından elde edilen 1,9 milyar dolardan bu yana bir internet şirketinin kazandığı en yüksek miktar olacak.





Halka arzın, 4 Şubat 2004'de Harvard Üniversitesi öğrencisi Mark Zuckerberg tarafından kurulan Facebook için dönüm noktası olması bekleniyor.





800 milyondan fazla kullanıcısı bulunan Facebook, dünyanın en fazla ziyaret edilen sitesi.





