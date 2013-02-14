Facebook halka arz davasından zaferle çıktı

Facebook, Mayıs 2012’de gerçekleşen halka arz öncesinde yatırımcıları olası riskler hakkında yeterince bilgilendirmediği için davalık olmuştu. ABD tarihinin en büyük üçüncü halka arzı sonrasında çok zor günler geçiren Facebook, hisse değerlerini yukarı çekmeyi başarırken, aleyhine açılan davada da aklandı.



Facebook, halka arzın ardından yaşadığı zor günleri geride bırakmış gibi görünüyor. Dünyanın en büyük sosyal medya ağı, halka arz öncesinde hisse fiyatlarını fazla değerlediği ve yatırımcıların karşılaşabileceği riskler hakkında uyarıda bulunmakla suçlanmıştı. Nasdaq borsası, tarihindeki en büyük halka arz işlemi esnasında çökmüş ve geçersiz kalan binlerce borsa işlemi, hisse sahiplerini çileden çıkarmıştı.

ABD’nin New York kentindeki bir bölge mahkemesi, dün sonuçlana davada Facebook’u dava eden hissedarların haksız olduğuna karar verdi. Mahkeme, Facebook CEO’su Mark Zuckerberg ve baş operasyon müdürü Sherly Sandberg’in, ‘şirketin mobil cihaza geçiş döneminde reklam gelirlerinin olumsuz etkilenebileceği ve hisse değerlerinin düşebileceği’ konusunda uyarıda bulunmadığı suçlamasını geçersiz kıldı.

Facebook, kararın ardından kısa bir açıklama yaparak, “Mahkemenin aldığı karardam memnuniyet duyuyoruz” ifadesini kullandı.



Hisseleri halka arz gününde aldılar



Google’ın 2004 yılında gerçekleştirdiği halka arzın ardından bir teknoloji şirketine ait en büyük halka arza tanık olan Facebook , şirket ve hisse sahipleri için 16 miyar dolar gelir elde etti. Ancak 38 dolardan satışa sunulan hisseler kısa sürede erimeye başladı ve Eylül 2012’de hisse değeri kaybı yüzde 70’e ulaştı.

Facebook hisselerini satın alan William Cole, Hal Hubuschman ve Linda Levy, şirket tarafından olası risklere karşı uyarılmadıkları gerekçesiyle mahkemeye başvurmuştu. Ancak Yargıç Robert W. Sweet, ‘üç hissedarın hisselerini halka arz gününde satın aldığını ve o güne kadar Facebook’un halka arz konusunda birçok değişikliği duyurduğunu’ belirtti. Yapılan halka arz açıklamaları arasında, ‘mobil platformdan elde edilecek gelirin düşebileceği uyarısı’ olduğu da ifade edildi.

Davacıların bir diğer suçlaması, Facebook’un halka arz hakkında belli analistlere spesifik bilgiler verdiği ve analistlerin de bu bilgileri belli şirketlete ilettiği ancak kamuoyundan sakladığı yönündeydi.

Yargıç Sweet, ‘böyle bir durum olması halinde Facebook’un sektördeki bilgi toplamını ciddi şekilde düzensizleştirebileceğini ancak herhangi bir yönlendirme olduğuna dair delil bulunmadığını’ ifade etti. Sweet ayrıca, Zuckerberg’in halka arz esnasında hisse satmasının da şüpheli bir davranış değil, bu süreçlerde yöneticilerin sıkça yaptığı bir işlem olduğunu söyledi.



Diğer suçlamalar da geçersiz



Mahkemeye başvuran bir diğer hisse sahibi Michael Zack, New York Yüksek Mahkemesi’nde görülmesini talep ettiği grup davasında, Nasdaq borsasını ticari işlemleri gereken titizlikle yürütmemekle suçlamıştı.

Halka arz gününde, Nasdaq borsasındaki altyapının işlem hacmini kaldıramayarak çökmesi, sayısız alım-satım işleminin saatlerce ertelenmesine ve nihayetinde iptal olmasına neden olmuştu. CEO Zuckerberg, 11.30’da iptal talebinde bulunsa da, işlemler ancak 1.5 saat sonra kontrol altına alınıp durdurulabilmişti.

Yargıç Sweet, Nasdaq’ın yaşadığı teknik arızanın, ABD Menkul Kıymetler Borsası kuralları gereğince federal değil, eyalet yasalarına bağlı olduğunu belirtti ve Zack’in talebini reddetti.