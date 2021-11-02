Facebook hakkında belgeler sızdıran eski çalışanı: Zuckerberg istifa etmeli, yerine güvenliğe odaklanan biri gelmeli

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Facebook hakkında ifşalarda bulunan eski çalışan Frances Haugen, kurucu Mark Zuckerberg’in CEO olarak istifa etmesi gerektiğini söyledi. Haugen, Zuckerberg yerine kullanıcı güvenliğine önem veren birinin gelmesinin daha iyi olacağını söyledi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Lizbon’da internet konferansında konuşan eski Facebook çalışanı Frances Haugen, Facebook’un Instagram ve Whatsapp’ı bünyesinde barındıran şirketin adını Meta olarak değiştirme kararının kurucu Mark Zuckerberg, CEO olarak kaldığı sürece hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini söyledi.

“Zuckerberg istifa mı etmeli?“ sorusuna yanıt veren Haugen, “Bence Facebook, güvenliğe odaklanacak biriyle daha güçlü olur, yani evet“ yanıtını verdi.

Haugen, Zuckerberg’ün Meta üzerindeki kontrolünün bağımsız hissedarlar açısından sorun olabileceğini söyledi. Zuckerberg, Meta’daki hisse çoğunluğunun sahibi olarak karar alma yetkisini elinde tutuyor.

Haugen, basına Facebook’un şirket içi belgelerini sızdırmıştı. Haugen’in sızdırdığı belgelerde şirketin kullanıcı güvenliği ve gizliliğe ilişkin sorunları gözler önüne serilmişti. Haugen, ABD Senatosu’nda ve İngiltere’de Avam Kamarası’na Facebook’a ilişkin verdiği ifadede, Facebook’un toplumu kutuplaştırdığını söylemişti.