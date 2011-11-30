Facebook güvenlik anlaşmasını kabul etti

T24 - 800 milyonu aşan üye sayısıyla dünyanın en büyük sosyal medya ağı olan Facebook, ABD Federal Ticaret Komisyonu’yla (FTC) sitedeki gizlilik politikası üzerinde anlaşmaya vardı.













Anlaşma gereği, Facebook önümüzdeki 20 yıl bağımsız denetime tabi tutulacak.



Hürriyet'in haberine göre, komisyon, Facebook’un 2009 yılında kullanıcılarına, “içeriklerini gizli tutabileceklerini söyleyip ardından bu içerikleri paylaşılabilir kıldığını ve kullanıcıları yanılttığını” belirtti.



Komisyon ayrıca, Facebook’un gizlilik politikasının, “haksız, yanıltıcı ve yasaları ihlal eden” nitelikte olduğunu ifade etti.



FTC ile Facebook arasında yapılan anlaşma kapsamında, sosyal paylaşım ağı gizlilik konusunda yapacağı deşiklikleri önceden açıklayacak ve önümüzdeki 20 yıl boyunca, her iki senede bir bağımsız denetimden geçirilecek





