Facebook Gözetim Kurulu, Trump'ın platforma dönüp dönemeyeceğine karar verecek

T24 Dış Haberler

Facebook'un, 6 Ocak Kapitol baskınının ardından hesabını kapattığı eski ABD Başkanı Donald Trump'ın platforma dönüp dönemeyeceğine karar vermesi bekleniyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, Donald Trump'ın platforma dönüp dönemeyeceğinin kararını aralarında insan hakları aktivistleri, din insanları, avukatlar ve bir eski başbakanın da bulunduğu 20 kişilik Facebook Gözetim Kurulu verecek.

2020'de kurulan Facebook Gözetim Kurulu'nun platformun bağımsız bir kolu olarak işlemesi planlanmıştı.

Trump'ın Facebook'taki geleceğine dair karar verilmeden önce sosyal medyada başlayan tartışmada 9 binden fazla yorum yazıldı.

60 insan hakları örgütünün koalisyonu olan Change the Terms grubu konuyla ilgili "Kurul, Trump'ın sosyal medyadaki varlığının yalnız platform kullanıcılarını değil, tüm dünyayı daha az güvenli bir hâle getirdiğini bilmeli. Temsil ettiğimiz insanların lehine karar almalı" dedi.

Donald Trump, 6 Ocak Kapitol baskınının ardından Twitter, Facebook, YouTube gibi platformlarda yanlış bilgi yaymaya devam etmek ve şiddeti teşvik eden paylaşımlarda bulunmak nedeniyle engellenmişti. Twitter, Trump'ın hesabının "kalıcı" olarak kapatıldığını açıklamış, bir daha aday olsa bile hesabının açılmayacağını belirtmişti.