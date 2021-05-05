Facebook Gözetim Kurulu, Trump'ın Facebook hesabının kapatılması kararını destekledi

Sosyal medya devinin yarı bağımsız denetim organı olan Facebook Gözetim Kurulu, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Facebook hesabının kapatılması kararını "uygun" buldu.

AFP'nin aktardığı habere göre, Facebook politikalarının uygunluğunu inceleyen Facebook Gözetim Kurulu, Trump'ın 6 Ocak'ta Kapitol baskınından sonra kapatılan hesabıyla ilgili incelemesini sonlandırdı.

Kurul, Trump'ın hesaba erişiminin kısıtlanmasının "uygun" olduğunu söylerken yetkili birini 'belirsiz ve standartsız' bir cezayla platformdan yasaklamanın doğru olmayabileceğini de belirtti. Kurul, sonuç olarak Facebook'tan meseleyi incelemesini talep etti. Facebook'un Trump'a verilen yasağın orantılılığına dair inceleme yapmak için 30 günü var.

Facebook Gözetim Kurulu nedir?

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg tarafından kurulan Facebook Gözetim Kurulu, bağımsız bir organ olarak hareket ediyor. Kurulda gazeteciler, insan hakları aktivistleri, avukatlar ve akademisyenler yer alıyor.

Trump, başkanlığının son günlerinde 6 Ocak günü destekçilerinin Kongre binasına yaptığı saldırıyı kınamamasının ardından birçok sosyal medya platformu gibi Facebook da Trump'ın hesaplarını kapatmıştı.

Trump, bugün sosyal medya platformlarını kullanamadığı için bir blog sitesi açarak takipçilerine ulaşmaya başlamıştı.

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