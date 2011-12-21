Facebook gizlilik politikasını değiştiriyor!

T24

Facebook'un İrlanda ve Avrupa'daki veri koruma hukuku çerçevesinde genel olarak sorumluluklarını yerine getirdiği bildirilen raporda, milyonlarca kişinin kullandığı sosyal paylaşım ağının gizlilik politikası uygulamalarını ''en iyi'' hale getirmek için bir takım değişiklikler de önerildi.Kullanıcıların fotoğrafların etiketlenmesi üzerindeki kontrolü, kişisel bilgilerin reklam amaçlı kullanılması ve şeffaflık gibi konularda değişiklik önerilerinin yer aldığı raporda, sitedeki gizlilik politikası bilgilerinin daha anlaşılır olması da istendi.Gizlilik politikasında gerekli değişiklikleri yapmayı ve bu konuya öncelik vermeyi kabul eden Facebook'un 6 ay içinde, özellikle kullanıcılara kendi sayfaları üzerinde daha fazla kontrol yetkisi verecek adımları atması gerekiyor.