Facebook en ünlü hacker'ı işe aldı

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Üretici firmaların ‘kırılamaz’ dediği kodları birkaç günde kırarak büyük şöhret kazanan ünlü hacker George Hotz artık bir Facebook çalışanı!TechUnwrapped sitesinin iddiasına göre, henüz 22 yaşında olan dahi hacker Hotz muhtemelen ‘çok gizli tutulan yeni iPad uygulamasının geliştirilmesinde’ görev alacak.Facebook başlarda bu iddiayı yalanlasa da, daha sonra yayılan ‘Hotz’un Facebook’taki meşguliyeti yüzünden iPad 2 yazılımını kırmakla uğraşamadığı’ duyumu söylentileri doğruladı. Üstelik Geohot nickli hacker, kendi Facebook sayfasında “Facebook gerçekten çalışmak için mükemmel bir yer” ifadelerini kullandı.Hotz (Geohot), 2007’de, yani henüz 18 yaşındayken, iPhone’un kilit yazılımını kırarak cihazın firma anlaşmalı GSM operatörü dışında da kullanılabilmesini ve jailbreak yazılımlarının geliştirilmesini sağlamıştı.Hotz daha sonra, Sony’nin “asla kırılamaz” dediği PlayStation 3’ün yazılımını çözdü ve kodları internette yayımladı. Bunun üzerine, bu yılın başlarında, Hotz aleyhine çok ağır cezai talepler içeren bir dava açan Sony, sonradan hacker'dan 'söz alarak' davayı rafa kaldırdı.Ancak Anonymous’tan kopan LulzSec hacker grubu Hotz’a açılan davayı protesto için PlayStation Network oyun ağına saldırı düzenledi ve milyonlarca oyuncunun kredi kartı ve adres de dahil tüm kişisel bilgilerini ele geçirerek internette yayımladı. Sony, uzunca süre kapalı tutmak zorunda kaldığı oyun ağını ancak 2 ay sonra yeniden devreye sokabildi.