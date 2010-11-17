facebook en değerli 3. şirket oldu

T24 - facebook 41 milyar $’la sanal alemin en değerli 3. şirketi oldu. İşte solladığı isimler



Sosyal paylaşım sitesi ‘facebook’un piyasa değeri son 1 yılda 3’e katlanarak 41 milyar dolara çıktı. 500 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan facebook, EBay, Yahoo gibi devleri sollamayı başardı. Dünyanın en değerli internet şirketi 192.9 milyar dolarla Google. facebook, e-posta hizmetine de başlayarak, Google, Microsoft ve Yahoo’ya rakip olacak.

500 milyonu aşkın kullanıcıya sahip sosyal paylaşım sitesi facebook, dünyanın en değerli üçüncü internet sitesi haline geldi. 2004 yılında kurulan facebook, sanal alemin ünlü alışveriş sitesi EBay’i sollayarak Google ve Amazon’un ardından piyasa değeri anlamında üçüncülüğe oturdu. Halka açık olmayan ancak ABD’de İkincil Piyasa (Second Market) adı verilen endekste işlem gören facebook’un piyasa değeri 41 milyar dolara ulaştı. facebook, son 1 yılda piyasa değerini üçe katlamış oldu. Nasdaq’a kote olan EBay’in piyasa değeri ise 39.3 milyar dolarda kaldı. Dünyanın en değerli internet şirketi 192.9 milyar dolarla arama motoru Google. Google’ı 74.4 milyar dolarla alışveriş sitesi Amazon.com izliyor.

facebook, 41 milyar dolarlık piyasa değeriyle sadece EBay’i geçmekle kalmadı. Yahoo ve turizm sitesi ünlü Expedia’yı da sollamayı başardı. facebook’un gelirleri dikkate değer şekilde tırmanmaya devam ediyor. Şirketin gelirlerinin 2010 yılında 1.4 milyar dolara ulaşması bekleniyor. facebook’un 2009 yılı geliri 800 milyon dolardı. Dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitesi facebook, büyümek amacıyla halka açılmayı planlıyordu. Ancak facebook’un kurucusu Mark Zuckenberg, halka arzı 2012 yılına erteledi.



Türkiye 22.6 milyon kullanıcıyla dünya 4’üncüsü haline geldi

Türkiye, 22.6 milyon kullanıcıyla ABD, İngiltere ve Endonezya’dan sonra facebook’ta 4’üncü sırada. Türkiye nüfusunun yüzde 29.16’sı facebook kullanıyor. Türk halkının sosyal paylaşım sitesine yoğun ilgisi şirketi de şaşırtmış durumda. facebook Teknoloji’nin Başkanı Bret Taylor, Türkiye’nin şirketin ekonomisi ve ürünlerinin başarısı için önemli olduğunu belirterek, “Oldukça sosyal bir ülke olmalısınız. Bu çok, ilgi çekici bir durum. Türkiye’de yüksek oranda facebook kullanıcısı var” açıklaması yapmıştı.



E-posta işine de el attı

facebook kullanıcılarına müjde. Sosyal paylaşım sitesi, elektronik posta hizmetine başlıyor. facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckenberg, tüm kullanıcılara “@facebook.com” uzantılı e-posta hizmetinden yararlanma imkânı vereceklerini duyurdu. Böylece facebook, giderek büyüyen reklam pazarında Google’a karşı bir önemli cephe daha açmış oldu. facebook, e-posta ve sanal sohbet gibi tüm elektronik iletişim araçlarını tek bir çatı altında toplayan bir platform geliştirdi. Yeni platformun tanıtımını yapan Zuckenberg, “E-postayı öldürmeyeceğiz. Hâlâ elektronik posta göndermek en yaygın ileşitim araçlarından biri ancak bizim yeni sistemimizde iletişim alışkanlıkları değişecek” dedi. facebook.com uzantılı posta adresi alan kullanıcılar bu adres ile hem e-postalarına hem de facebook’taki mesajlarına erişebilecek. Kullanıcının posta kutusunu istedeği gibi kişiselleştirmesine olanak sağlayan platform, gelen mesajları önem sırasına göre otomatik olarak sınıflandıracak. Platform üzerinden “messenger” gibi sanal sohbet de mümkün olacak.

facebook en hızlı büyüyen e-mail servisi Google’ın Gmail’i ile Microsoft ve Yahoo’ya rakip olacak. Microsoft Hotmail 361.7 milyon kullanıcıya sahip. Yahoo’da bu rakam 273.1 milyon. Gmail’in ise 193.3 milyon kullanıcısı var.