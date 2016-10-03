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BBC Türkçe

Facebook, eBay ve Amazon'a rakip oldu

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitesi Facebook, yeni bir uygulama başlattı. Facebook kullanıcıları artık ilk etapta 4 ülkede site üzerinden eşya alıp satabilecek. Facebook ödemeye ve ürün teslimine ise karışmıyor.

03 Ekim 2016 21:27

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitesi Facebook, yeni bir uygulama başlatarak, eBay ve Amazon gibi alışveriş sitelerine rakip oldu.

Facebook kullanıcıları artık ilk etapta 4 ülkede site üzerinden eşya alıp satabilecek.

Sosyal paylaşım sitesi, "Marketplace" (pazar yeri) adlı yeni uygulaması ile kullanıcıların kendi sosyal çevreleriyle ve komşularıyla alışveriş yapmalarını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Facebook Ürün Geliştiricisi Bowen Pan "Bu (Marketplace) ayrıca özellikle aradığımız eşyaları bulmamızı sağlayacak. Bu uygulamayı insanlar için geliştirdik, büyük şirketler için değil" diyor.

Yeni uygulamaya, "Messenger" ve "Bildirimler" seçeneklerinin ortasındaki dükkan logosuna basılarak ulaşılıyor.

Uygulama şimdilik yalnızca ABD, İngiltere, Avustralya ve Yeni Zelanda'da 18 yaş üstü kişiler tarafından kullanılabilecek.

 

Uygulama öncelikle yakınlardaki diğer kullanıcıların sattıkları eşyaları gösteriyor.

Kullanıcılar eşyaları; yer, kategori ve fiyat belirleyerek arayabiliyor.

Satılan ürünler arasında; ev eşyaları, elektronik eşyalar, kıyafetler ve kitaplar da var.

Almak istenilen ürünün bilgilerini görmek için resmine tıklamak gerekiyor ve yeni uygulama üzerinden satıcıya mesaj atılabiliyor.

Facebook ödemeye ve ürün teslimine ise karışmıyor.

Facebook yetkilileri; alkol, uyuşturucu, evcil hayvanlar ve patlayıcıların alışverişini engelleyeceklerini açıkladı.

Ancak Facebook kullanıcıları arasında yapılan işlemler, gizlilik ve güvenlik açısından bazı endişelere yol açıyor.

Uygulama bir e-ticaret sitesi kadar kapsamlı güvenlik önlemlerine sahip değil ve yapılan alışverişlerin tüm ödeme işlemleri kullanıcılar arasında gerçekleşiyor.

Facebook Ürün Geliştiricisi Bowen Pan bu nedenle, "Facebook, dolandırılırsanız hiçbir sorumluluk almayacaktır" diyor.

Yine de Pan, Facebook kullanıcılarının anonim olmamasının bu gibi olayları engelleyeceğine inanıyor.

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