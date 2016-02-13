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Facebook, Diken yazarı Hayko Bağdat'ın yazısını sansürledi!

Bağdat, Güneydoğu'daki operasyonlarla ilgili yazmıştı

13 Şubat 2016 22:25

Diken yazarı Hayko Bağdat’ın “Hesabı mahşere kalmaz!“ başlıklı yazısı Diken’in sosyal paylaşım ağındaki sayfasından ’Topluluk Standartları’na uymadığı iddiasıyla kaldırıldı.

Diken’e konuşan Prof. Dr. Yaman Akdeniz, Facebook’un yazıyı kaldırma kararını Diken’e şöyle değerlendirdi: 

“Facebook’un bir basın kuruluşu olan Diken’in ve gazeteci Hayko Bağdat’ın yazısına müdahale etmesi ve kaldırması ancak siyasi nitelikli sansür olarak tanımlanabilir. Kendi kuralları ne olursa olsun bir basın organına ve bir gazetecinin yazısına müdahale edemez. Amerika’da yapamayacağını Türkiye’de de yapamaz.”

Bağdat’ın kaldırılan son yazısından bir kısım şöyle:

Müjdeyi cevval İçişleri Bakanımız Efkan Ala verdi:

“Cizre’deki operasyon başarıyla tamamlanmıştır.”

Artık her Türk vatandaşının huzur içinde kafasını yastığa koyabileceği, ordusuyla, polisiyle, JÖH’üyle, PÖH’üyle gurur duyabileceği günlerdeyiz.

Devlet, Cizre Köprüsü’ne bayrağımızı asmıştır!

Üstelik her fırsatta ağızlarının payını verdiğimiz, vahşetlerini sık sık ifşa ettiğimiz tüm zalim devletlere de bu işlerin nasıl yapılacağını göstermiştir.

Çünkü bizleri yönetenler, ‘Yaradılan’ı Yaradan’dan ötürü’sevmektedir. Çünkü başımızdaki insanlar Allah korkusu nedir bilirler. Çünkü içlerinde ahiret bilinci taşırlar. Kul hakkına, hanenin mahremiyetine, çocuğun kutsallığına, masumun hukukuna, cennetin anaların ayaklarının altında olduğuna, bebek sesinin cennet meleklerini andırdığına, yaşama, insana inanırlar.

“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” derler. İman etmişlerdir. Dünyanın neresinde bir masum ah etse göz yaşı dökerler.

İşte böylesi insanlara emanetiz. Ne kadar gurur duysak azdır.

Bütün bu erdemleri bir vücutta taşıyan, ağzını her açtığında bu öğretilerden bahseden Cumhurbaşkanı, birkaç gün önce, kazandığımız bu zaferi anlatırken yine çok duygusallaştı.

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