Facebook davası hala sürüyor

T24-

Harvard Üniversitesi'nde okurken 2003 yılında "ConnectU" isimli bir site kuran ABD'li ikiz kardeşler, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in de kendileriyle birlikte çalıştığını, daha sonra ise "thefacebook.com" isimli benzer bir site açtığını iddia ediyor.



Zuckerberg'in sitesinin Harvard'da çok popüler olup facebook adıyla dünyaya açılması üzerine "şok olduklarını" söyleyen kardeşler, Zuckerberg hakkında dava açmıştı.

Ancak Winklevoss kardeşler, dava sürerken 2008'de mahkeme dışında anlaşma yoluna giderek, Facebook'tan 65 milyon dolar olduğu tahmin edilen bir tazminat ve hisse almayı başarmıştı.



Facebook, anlaşmanın ardından "davanın kapandığını" belirtirken, Winklevoss'lar hukuki süreci devam ettireceklerini açıkladı. Cameron ve Tyler Winklevoss, BBC'ye yaptıkları açıklamada, "Bu konunun kapanmadığını söyleyebiliriz" dedi. Öte yandan bugüne kadar facebook'a üye olmamak için direnen ikizler, sonunda siteye kaydolduklarını da söyledi. Cameron Winklevoss, "Bu, yakınlarımızla temas kurmak için harika bir yol" diye konuştu.