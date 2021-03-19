Facebook, çocuklar için Instagram geliştirmeyi planlıyor

Facebook, sosyal medya platformu Instagram'ın 13 yaşının altındaki çocuklar için bir versiyonunu geliştirmeyi planlıyor.

BuzzFeed News'un aktardığına göre, Facebook'un şirket içi gönderilen bir mesajında Instagram'ın 13 yaşının altındaki çocukların "güvenle" kullanabileceği bir versiyonunu geliştirmeyi düşündükleri paylaşıldı.

Guardian'a konuşan bir Facebook sözcüsü ise, şirketin Instagram'ın "Messenger Kids" benzeri, ebeveyn kontrollü bir versiyonu üzerinde çalıştığını söyledi. Sözcü "Çocuklar giderek daha çok Instagram'a kaydolmak için ebeveynlerinden izin istiyor. Bugün ebeveynleri pek şansı yok bu yüzden başka uygulamar üzerinde çalışıyoruz. Çocuklar için uygun, ebeveynler için kontrol edilebilir olacak" dedi.

Instagram şu anda 13 yaş altının uygulamaya kaydolmasına izin vermiyor.

Facebook aynı zamanda Instagram'daki ortamı daha güvenli hâle getirebilmek için yetişkinlerin onay almadan 18 yaş altındaki bireylere mesaj atmasını engelleyecek bir güncelleme üzerinde çalışıyor.