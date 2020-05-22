Facebook çalışanları Korona günlerinden sonra da 'evde kalabilecek'

T24 Dış Haberler

Sosyal medya devi Facebook, isteyen bazı çalışanlarının yeni tip Koronavirüs salgını sona erdikten sonra da evden çalışabileceğini duyurdu.

Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg ile ekibinin dün yaptığı toplantı sosyal medya platformu üzerinden canlı yayınlandı. Zuckerberg, salgından sonra uzaktan çalışacak elemanlar aramaya başlayacaklarını ve gelecek on yıl içinde şirketin 48 bin çalışanından yarısının evden çalışacağını öngördüğünü ifade etti.

Zuckerberg, "Covid'in hayatımızda birçok şeyi değiştirdiğini açıkça görüyoruz. Bu süreçten sonra da evden çalışmanın giderek büyüyen bir trend haline geleceğini düşünüyorum" yazdı.

Geçen hafta Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey de çalışanlarının süresiz olarak ofis dışından işlerine devam edebileceğini açıklamıştı.

New York Times, bu kararın görünmeyen bir yüzü olduğunu iddia etti. Gazeteye göre evden çalışılması durumunda San Francisco ve Silikon vadisi gibi gayrimenkulün çok pahalı olduğu yerlerden ev almak zorunda kalmayacak olan çalışanların maaşları daha düşük tutulabilecek.