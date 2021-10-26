Facebook, Bolsonaro'nun Covid aşılarıyla AIDS'i ilişkilendirdiği videoyu kaldırdı

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Facebook, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun Covid-19 aşılarını AIDS ile ilişkilendirdiği bir videoyu platformdan kaldırdı.

The Hill’de yer alan habere göre, Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, geçen hafta Facebook’ta paylaştığı bir videoda, “Britanya’dan gelen haberlere göre, aşı olan kişilerin AIDS geliştirdiğini” iddia etti.

Brezilya haber kanalı G1’e konuşan İngiliz sağlık yetkilileri, Bolsonaro’nun iddialarının yanlış olduğunu söyledi.

Facebook söz konusu videoyla ilgili bir açıklama yayınlayarak, Bolsonaro’nun sözlerinin platformun yanlış ve zararlı bilgi politikasını ihlal ettiği duyurdu. Açıklamada “Politikamız Covid-19 aşılarının öldürdüğü ya da ciddi derecede zarar verdiği iddialarına izin vermiyor” denildi.

Bolsonaro, Covid-19 salgınının başından bu yana önce virüsü daha sonra alınan önlemleri ciddiye almadığına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Kendisi de Covid geçiren Bolsonaro, aşı olmayı reddetmişti.