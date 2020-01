Facebook 'binlerce' kişiyi işe alacak

T24 - 2012'de New York borsasında halka açılacak olan Facebook, hızlı bir büyüme sürecine giriyor. Önümüzdeki yıl halka açılmayı planlayan Facebook, 'binlerce' kişiyi işe alarak agresif bir büyüme stratejisi izleyecek.



Dünyanın en büyük sosyal ağı olan Facebook'un operasyonlardan sorumlu genel müdür yardımcısı Sheryl Sandberg, New York belediye Başkanı Michael Bloomberg'ün de katıldığı basın toplantısında, şirketin 2012'de hızlı bir büyüme sürecine gireceğini açıkladı.



"Çok hızlı büyüyoruz" diyen Sandberg, yaklaşık 3 bin personelin bulunduğu Palo Alto, California merkezinin yanı sıra, New York gibi kentlerdeki ofislerini de büyüteceklerini söyledi.



Sandberg, gazetecilerin "kaş kişiyi ,işe alacaksınız" sorusu üzerine "binlerce1 yanıtını verdi.



Henüz halka açık bir şirket olmadığı için performans rakamlarını açıklamayan Facebook, resmi olmayan kaynaklara göre, ilk 6 ayda 1.6 milyar dolar gelir kaydetti.