-Facebook alkol bağımlılığı konusunda ipucu verebiliyor ANKARA (A.A) - 04.10.2011 - Üniversite öğrencilerinin facebook üzerindeki fotoğraflarının, öğrencilerin alkol bağımlılığı riski konusunda ipuçları ortaya koyabileceği açıklandı. ABD'de yapılan bir araştırma, sosyal paylaşım sitesinde sarhoş halleri ile ilgili fotoğraf ya da mesajları olan öğrencilerin, daha fazla alkol bağımlılığı riski altında olduğunu gösterdi. Wisconsin-Madison Üniversitesi'nde yapılan ve Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine adlı tıp dergisinde yayımlanan araştırmayı yürüten uzmanlar, bu tür sitelerde bulunan fotoğraf ve mesajların aslında klinik durumlar için öngörü niteliğinde olduğunu söyledi. Araştırmacılar ayrıca, facebook sayfalarının okullara alkolle ilgili sorun yaşayan öğrencilerin değerlendirilmesi konusunda da yardımcı olabileceğini belirtti ancak özel hayat ve etik davranma konusundaki endişelerin bunu biraz zorlaştırabileceğini ifade etti. Uzmanlar, facebook gibi sitelerde bulunanların "gerçek hayatta" olup bitenlerle ilişkili olduğunu belirtiyor. Araştırmada, herkese açık profili bulunan 224 öğrencinin mesaj ve resimleri incelendi. İncelenen profillerin üçte ikisinde alkol kullanımıyla ilgili bir mesaj ya da fotoğraf bulunmadı. Kalan profillerde ise, sosyal ve sorun yaratmayacak alkol kullanımını gösteren mesaj ve resimlerin yanında, sarhoş araba kullanan öğrencilerin resimlerine bile rastlandı. Araştırmacılar daha sonra tüm öğrencilere 10 soruluk bir tarama testi uyguladı. Facebook sayfasında aşırı alkollü halleri görünen her 10 öğrencinin yaklaşık 6'sının alkol bağımlılığı ve diğer alkolle bağlantılı riskler taşıdığı belirlendi.