Facebook, ABD Kongresi isyanını 'rezalet' olarak niteledi; Trump'ın hesabını engellemeyeceğini açıkladı

Facebook, ABD'nin başkenti Washington DC'deki şiddetli isyanları kınarken, destekçilerine sokağa çıkma çağrısı yapan Başkan Donald Trump'ın sosyal medya platformundan engellemeyeceğini açıkladı. Şirket, daha sonra yaptığı açıklamada Trump'ın göstericilere 'eve gitme' çağrısı yaptığı ancak 'sempatik bir üslup takındığı' videosunu kaldırdığını duyurdu.

Facebook Sözcüsü Andy Stone, CNN'e yaptığı açıklamada, "Bugün Kongre Binası'ndaki şiddetli protestolar utanç verici. Platformumuzda kışkırtma ve şiddet çağrılarını yasaklıyoruz. Bu kuralları ihlal eden her türlü içeriği aktif olarak inceliyor ve kaldırıyoruz" dedi. Stone, Facebook’un, kışkırtma politikalarının seçilmiş yetkililer için muafiyetler veya boşluklar içermediğini de sözlerine ekledi.

Facebook’un içerik etiketleme yaklaşımına uygun olarak, Trump’ın etiketli gönderilerini paylaşmaya çalışan kullanıcılar, bir geçiş bilgi istemini tıklamak zorunda kalıyor.

Stone, destekçilerine protesto çağrısı yapan Trump'ın sosyal medya hesabının kapatılmayacağını da belirtti.

Trump'ın videosu kaldırıldı

Bu açıklamanın ardından Trump'ın destekçilerine mesaj verdiği son videosu kaldırıldı. Trump, videoda Kapitol isyancılarına "eve gitme" çağrısı yaptı ancak 'sempatik bir üslup yakaladı' ve 'çürütülmüş seçim sahtekarlığı' iddialarını yineledi.

Facebook'un dürüstlükten sorumlu Başkan Yardımcısı Guy Rosen, bu paylaşımı "acil durum" olarak nitelerken, "Başkan Trump'ın videosunu kaldırmak da dahil olmak üzere uygun acil durum önlemlerini aldık" dedi.