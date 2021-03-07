Facebook’a ‘haber doğrulama' hizmeti satan teyit.org'un sahibi Mehmet Atakan Foça, T24’ü hedef alan yalanını iki haftadır düzeltmedi

T24 Haber Merkezi

Facebook'a 'haber doğrulama hizmeti sattığını' açıklayan Teyit.org'un sahibi Mehmet Atakan Foça; T24 hakkında öne sürdüğü iddiayı, gerçeğe aykırı olduğu açıklanmasına rağmen, iki haftadır düzeltmedi.

Mehmet Atakan Foça, 18 Şubat’ta Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, T24’ün, ‘Facebook’ta reklam geliri ve trafik kaybı yaşadığı için teyit.org’a saldırdığını’ öne sürmüştü. Ancak, T24, Foça’nın iddiasının aksine yayında olduğu 11,5 yıl boyunca Facebook’tan hiç reklam geliri elde etmediğini ve Facebook kaynaklı trafiğinin yüzde 5’i bile bulmadığını açıkladı.

T24’ten banka hesapları çağrısı ve taahhüdü

T24, yapılan açıklamaya karşın Twitter hesabındaki iddiasını düzeltmeyen Mehmet Atakan Foça’ya, ‘şahsi ve şirketlere ait banka hesaplarının karşılıklı olarak kamuoyuna açıklanması’ çağrısı yapıyor. T24’ün kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın, ‘şahsi ve şirketine ait banka hesaplarını, teyit.org’u yayınlayan şirket ve Mehmet Atakan Foça’ya ait banka hesaplarıyla birlikte açıklamayı’ taahhüt ettiğini duyuruyor.

Ne olmuştu?

Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektörlüğe atanması üzerine başlayan protestolar sırasında gözaltına alınan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Şeyma Altundal, avukatı aracılığıyla, 'gözaltında ters kelepçe takıldığını, yerde sürüklendiğini, açılan başörtüsünü örtmesine de izin verilmediğini' açıkladı. Altundal'ı yalanlamak amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından bir video yayınlandı. Videodaki gözaltına alınma anını içermeyen görüntüler eşliğinde Altundal'ın 'yalan söylediği' iddia edildi.

Aksi yöndeki açıklamalara rağmen bu videoyu dayanak alan iktidara yakın medyada Altundal'ı hedef alan büyük bir linç kampanyası başlatıldı. Söz konusu yayınlarda, hakarete uğrayan Altundal, 'yalancılık'la suçlandı.

Bu süreci inceleyen teyit.org emniyetin paylaştığı videonun gerçeği yansıtmadığını kaydettiği raporunda, Altundal'ı hedef alan iktidara yakın medya gruplarının hiçbirinin adına yer vermedi. Raporda, adı verilmeyen yayınların Altundal'ı nasıl hedef aldığı konusunda da hiçbir bilgi yer almadı.

T24 bu durumu, 'Teyit.org, Boğaziçi öğrencisi Şeyma Altundal'ı hedef alan iktidar medyası yayınlarını raporunda paylaşmadı’ başlığıyla haber yaptı. Teyit.org yönetiminin, T24'ün yönelttiği soruya verdiği yanıtı da içeren haberi buradan okuyabilirsiniz.

18 Şubat'ta yayımlanan bu haber üzerine, teyit.org aynı gün 'rapordaki eksikliğin giderildiğini belirterek katkısı için T24'e teşekkür eden' bir duyuru yaptı. Twitter’da yapılan o duyuruyu buradan görebilirsiniz.

Ancak Mehmet Atakan Foça, yönettiği teyit.org’un bu açıklamasına karşın, aynı gün T24 haberini 'saldırı' olarak niteledi. Foça, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımlarda, T24’ün, 'Facebook'ta her ay on binlerce dolarlık reklam ve trafik kaybına uğradığı için teyit.org’a saldırdığını’ iddia etti.

Foça bu iddiasının yanı sıra, T24'ün, teyit.org’un Şeyma Altundal raporunda adları saklanan iktidar medyası yayınlarıyla ‘ortaklık kurduğunu’ öne sürdü ve T24’ü bu yayınlarla yan yana gösteren bir kolaj görseli paylaştı.

T24'ün kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın, 'para ve trafik kaybı' iddiası üzerine 'Yalana da sarılan bir 'teyit'çilik; Atakan Foça senin 9 ayda 2 milyon lira aldığın Facebook'tan T24 11 yılda tek kuruş almadı!' başlıklı bir yazı yayımladı. Foça'nın öne sürdüğü iddiaların aksine T24'ün hiçbir zaman Facebook'tan bir reklam geliri olmadığı ve Facebook kaynaklı trafiğin T24'ün toplam trafiği içinde yüzde 5'i bile bulmadığı açıklanan Akın’ın yazısını buradan okuyabilirsiniz.

Mehmet Atakan Foça, T24 açıklamasına karşın iddiasını düzeltmedi. Ancak teyit.org 22 Şubat’ta yaptığı yazılı açıklamada, ‘eleştirilerin soğuk kanlılıkla incelendiğini, tarafsızlığa dair bir endişe olduysa üzüntü duyulduğunu, T24’ün yayını üzerine ilgili raporun düzeltildiğini, teyit çalışmaları için yeni bir eylem planı hazırlandığını’ duyurdu. ‘Teyit.org’un ‘Facebook’a haber doğrulama hizmeti satan’ bir girişim de olduğu belirtilen açıklamanın tam metnini buradan okuyabilirsiniz.

T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın, bu açıklamanın ardından “Teyit.org ne yapıyor, Mehmet Atakan Foça ne söylüyor’ başlıklı bir yazı kaleme aldı. Yazıda,teyit.org’un açıklamaları ile sahibi olan Mehmet Atakan Foça’nın iddiaları arasındaki çelişkilere işaret edilirken özgürlükleri, itibarları, aileleri hedef alınan çok sayıda insana ilişkin olarak iktidara yakın medyada yapılan yayınların ‘haber doğrulama’ mesaisinden uzak tutulduğu vurgulandı. Haber doğrulama yapılmasına değil aslında hakkaniyetli bir haber doğrulama yapılmamasına odaklanan Akın’ın yazısını buradan okuyabilirsiniz.

Facebook için yaptığı haber doğrulama hizmetinde yanlışları düzeltme çağrısı yapan teyit.org’un sahibi Mehmet Atakan Foça, 18 Şubat’ta T24 hakkında öne sürdüğü iddiaların gerçeğe aykırı olduğu açıklanmasına karşın, bugüne kadar herhangi bir düzeltme açıklaması yapmadı.

Şeffaflık taahhüdümüzü; Foça’nın şirket ve şahsi banka hesaplarının, T24 ve Doğan Akın’ın banka hesaplarıyla birlikte kamuoyuna açılması çağrısıyla sürdürüyoruz.

Gerçek, bütün taraflarca kamuoyu önünde kabul edilene kadar T24 bu tartışmaya ilişkin yayınlarını sürdürecek.

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