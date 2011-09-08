Facebook 6 ayda 1,6 milyar dolar kazandı

T24 - Yılın ilk 6 ayı içerisinde Facebook'un toplam geliri 1.6 milyar dolar olarak açıklandı. Net karın ise 500 milyon dolara yaklaştığı belirtildi.





eMarketer tahminlerine göre geçen yılın aynı dönemine göre gelirlerinde iki kat artış yaşayan sosyal ağ devi Facebook, 2011'in ilk yarısında 1,6 milyar dolar kazandı.





Bilgi Çağı'nın haberine göre, Facebook böyle giderse 2011’de toplam 4 milyar doların üzerinde gelir elde etmiş olacak.



Facebook’un elde ettiği net gelir ise 500 milyon dolar olarak hesaplanırken, sosyal ağ devinin değeri şimdilik 100 milyar dolar olarak tahmin ediliyor.







