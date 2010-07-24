-FACEBOOK 500 MİLYON KULLANICIYA ULAŞTI ANKARA (A.A) - 24.07.2010 - Dünyanın en popüler sosyalleşme sitesi Facebook, bu hafta 500 milyon kullanıcı sayısına ulaşırken, web sitesiyle ilgili ayrıntılar da ilgi çekiyor. Facebook ve başka kaynaklardan derlenen bilgiye göre, günde ortalama 200 bin kişi sosyalleşme sitesine giriyor, ortalama 55 dakika kalıyor ve her kullanıcının ortalama 130 arkadaşı bulunuyor. Facebook'un ilk orijinal logosu olarak aktör Al Pacino'nun yüzü kullanılırken, sitenin en hızlı büyüyen demografik sınıfı da 55 yaş üstü kadınlar. 55 yaş üstü kullanıcıların sayısı 2009 ve 2010 yıllarında yüzde 900 artış gösterdi. Aynı süre zarfında Facebook'a katılan üniversite öğrencisi sayısı ise yüzde 55 düştü. Bir başka araştırma da, kadın kullanıcıların erkeklerden yüzde 55 daha fazla kendi duvarlarına bir şeyler yazdıklarını gösteriyor. Facebook'un genç CEO'su Mark Zuckerberg'in üzerinden çıkarmadığı kapişonlu siyah eşofman üstü de, sosyalleşme sitesinin mavi logosu ile şirket mottosu "Dünyayı açık ve birbiriyle bağlantılı yapalım" gibi bir kült olarak kabul edilmeye başladı. Bu arada eski bir çalışanı, piyasa değeri 15 milyar dolar olan şirketin kurucusu Zuckerberg'in Facebook'taki haklarının yarıdan fazlasını 2003'te bin dolara kendisine sattığı iddiasıyla dava açtı.