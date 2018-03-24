Facebook 1 haftada 60 milyar dolar değer kaybetti

Facebook son günlerde ortaya çıkan Cambridge Analytica skandalı nedeniyle 60 milyar dolar değer kaybetti. Şirketin CEO'su Mark Zuckerberg, "Hata yaptık" açıklamasını yaptı ve veri sızıntılarına karşı önlemleri daha sıkı hale getireceklerini söyledi.

Sosyal medya devi Facebook, 50 milyon kişinin verilerinin usulsüz kullanıldığı Cambridge Analytica skandalı nedeniyle büyük bir değer kaybı yaşadı. Yatırımcıların hisse senetlerini satmaya başlamasından dolayı firma sıkıntılı günler geçirmeye başladı.

Cambridge Analytica isimli araştırma şirketinin 50 milyon Facebook kullanıcısının verilerini Trump’ın başkanlık seçimleri için kullanması nedeniyle büyük bir skandal ortaya çıkmıştı. Sosyal medyada büyüyen ‘Facebook’u sil’ kampanyası nedeniyle firmanın değeri bir anda 60 milyar dolar düştü.

Tesla’nın toplam değeri kadar kayıp var

New York’ta işlem gören Facebook hisse senetleri toplamda yüzde 11 değer kaybederek 60 milyar dolar azaldı. Bu Elon Musk’ın elektrikli otomobil şirketi Tesla’nın piyasa değerinin üzerinde bir rakama tekabül ediyor.

Mark Zuckerberg açıklama yaptı

Mark Zuckerberg, bu gibi veri sızıntılarına karşı Facebook'un yıllardır çeşitli önlemler aldığını bildirdiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sizin (kullanıcıların) verilerinizi koruma sorumluluğumuz var. Bunu yapamıyorsak, size hizmet etmeyi hak etmiyoruz. Tam olarak ne olduğunu anlamak ve bunun yeniden gerekleşmemesini sağlamak için çalışıyorum. Bu tür olayların yaşanmaması için yıllar önce önlemler almıştık. Ancak, hata yaptık. Daha yapılması gerekenler var. Facebook'u ben kurdum ve en nihayetinde platformumuzda yaşananlardan ben sorumluyum."

Veri sızıntılarına karşı önlemler

Zuckerberg, bu tür veri sızıntılarının yeniden yaşanmaması için Facebook'un yeni bir dizi önlemler aldığını da duyurdu.

Buna göre, Facebook üzerinde yaygın olarak kullanılan ve yüksek derecede veriye erişimi olan uygulamaların inceleneceğini ifade eden Mark Zuckerberg, şüpheli faaliyetler gösteren uygulamalar için de soruşturma başlatılacağını bildirdi.

Zuckerberg, Facebook için uygulama geliştiren kişilerin verilere olan erişimlerinin kısıtlanacağını vurgularken, kullanıcıların 3 ay boyunca kullanmadıkları uygulamalarına ise veri erişimi olmayacağını kaydetti.