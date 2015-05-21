Facebook'un eski stajyeri Zuckerberg'i anlattı

Facebook’ta üretim planlama departmanında çalışıp Mark Zuckerberg’le aynı toplantıya girme imkanı bulmuş eski stajyer Elizabeth Gregory, Facebook’taki iş ortamını anlattı. Business Insider ile bir röportaj yapan Gregory, “İlk başta sadece gözlemledim ama Zuckerberg’i yakından görebilmek çok havalıydı. Toplantıya çok katkım olmasa da orada bulunarak bile çok şey öğrendim. Çok yoğun geçen bir görüşmeydi; çünkü Zuckerberg size sürekli bilgelik aktarıyor” ifadelerini kullandı.

'Merkez ofisinde alt üst ayrımcılığı yoktu'

Zuckerberg’in kendisini tanımamasına rağmen her karşılaştıklarında mutlaka selam verdiğini söyleyen Gregory, ayrıca şirketin Menlo Park’taki merkez ofisinde asla alt üst ayrımcılığının yapılmadığını söyledi. Zuckerberg dahil tüm üst düzey çalışanların stajyerlerle aynı masada ve hep birlikte çalıştığını söyleyen Gregory, “Zuckerberg benimle aynı özelliklere sahip bilgisayarı kullanıyordu, bu gerçekten çok hoş” dedi.

Ayrıca Gregory, Zuckerberg’in her Cuma günü çalışanlarını toplayıp bir toplantı yaptığını ve Zuckerberg dahil tüm üst düzey yöneticilere her şeyi sorabildiklerini belirtti.