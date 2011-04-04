-FABRİKAYI İŞGAL EDEN 112 İŞÇİ GÖZALTINDA DÜZCE (A.A) - 04.04.2011 - Düzce'de iş akitleri feshedilmesine karşın fabrikayı terk etmeyen 112 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Beyköy beldesindeki 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren MAS-DAF firmasının yetkilileri, kanunsuz grev yaptıkları, iş yavaşlattıkları, fabrikaya mal giriş çıkışlarını engelledikleri ve fabrika malına zarar verdikleri gerekçesiyle iş akitleri sona erdirilen 112 işçinin fabrikayı terk etmediği iddiasıyla cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Başsavcılığın kararı doğrultusunda sabah saatlerinde fabrikaya jandarma ekipleri ile itfaiye araçları ve ambulanslar sevk edildi. Ekipler, işten çıkarılmalarına rağmen fabrikayı terk etmeyen ve tinerle tesisi yakma tehdidinde bulunan işçileri gözaltına alarak İl Jandarma Alay Komutanlığına götürdü. İşçilerin gözaltına alınması sırasında fabrikaya gelen Birleşik Metal-İş Sendikası İzmit Şube Başkanı Hami Baltacı, yaptığı açıklamada, toplu işten çıkarmalar konusunda anayasanın ihlal edildiğini öne sürerek, ''Toplu işten çıkarmalarda işverenin 1 ay öncesinden İŞKUR Bölge Müdürlüğüne müracaat etmesi gerekiyordu. Bunu yapmayarak anayasayı ihlal ettiler. Sonuna kadar direneceğiz'' dedi. MAS-DAF Makina Sanayi'deki işçilerinin BMİS örgütlenmesinin ardından BMİS, çoğunluğu sağlayarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yetki tespiti için başvurmuş, MAS-DAF yönetim kurulu 22 işçiyi işten çıkarmıştı. Geçen yıl eylül ayında fabrikanın önünde çadır kuran işçiler, her gün değişimli olarak gece gündüz nöbet tutarak grevlerini sürdürmüştü. Fabrikanın önünde eylem yapan 22 kişi, fabrikaya işçi getiren servis minibüslerin önlerini keserek araçlardaki işçileri minibüslerden indirmiş, güvenlik güçlerinin bu duruma müdahalesi sırasında fabrikaya giren otomobilin çarpması sonucu 13 işçi yaralanmıştı.Sendikanın fabrika ile görüşmelerinde anlaşmaya varılmış ve işten çıkarılan 22 işçi tekrar çalışmaya başlamıştı.