-FABRİKASI YANAN İŞADAMI AĞLADI İSTANBUL (A.A) - 21.09.2010 - Avcılar'da bir tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü. Firuzköy Halide Edip Adıvar Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde yaklaşık bin metrekare alanda kurulu, 2 katlı, battaniye ve yorgan imalatı yapılan fabrikada kaynak yapılırken yorganlara kıvılcım sıçraması sonucu çıkan yangına Avcılar, Bakırköy, Büyükçekmece ve Bahçeşehir itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 2 saatte söndürülen yangın, büyük çapta hasara yol açtı. Yangın sırasında ağladığı görülen fabrika sahibi Ahmet Kaya, fabrikanın sigortasının süresinin yeni bittiğini, yaklaşık 2 milyon TL zararı olduğunu belirtti.