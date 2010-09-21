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FABRİKASI YANAN İŞADAMI AĞLADI İSTANBUL (A.A)

21 Eylül 2010 18:35

-FABRİKASI YANAN İŞADAMI AĞLADI İSTANBUL (A.A) - 21.09.2010 - Avcılar'da bir tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü. Firuzköy Halide Edip Adıvar Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde yaklaşık bin metrekare alanda kurulu, 2 katlı, battaniye ve yorgan imalatı yapılan fabrikada kaynak yapılırken yorganlara kıvılcım sıçraması sonucu çıkan yangına Avcılar, Bakırköy, Büyükçekmece ve Bahçeşehir itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 2 saatte söndürülen yangın, büyük çapta hasara yol açtı. Yangın sırasında ağladığı görülen fabrika sahibi Ahmet Kaya, fabrikanın sigortasının süresinin yeni bittiğini, yaklaşık 2 milyon TL zararı olduğunu belirtti.

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