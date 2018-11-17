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Fabrikanın deposunda çıkan yangın, yandaki fabrikaya da sıçradı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, gıda fabrikasının deposunda çıkan yangın, yanındaki çocuk bezi üreten fabrikaya sıçradı

17 Kasım 2018 18:22

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, gıda fabrikasının deposunda çıkan yangın, yanındaki çocuk bezi üreten fabrikaya sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte söndürülen yangın, iki fabrikada da maddi zarara neden oldu.
1’inci Organize Sanayi Bölgesi\'nde bulunan bir gıda fabrikasının deposunda, öğle saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki çocuk bezi üreten fabrikaya da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye araçları sevk edildi. 25 araçla müdahale eden ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangını kontrol altına alarak söndürdü. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de fabrikaların olduğu bölgeye gelerek bilgi aldı.
Her iki fabrikada zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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