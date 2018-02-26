"Fabrikalar yıkılıyor, yerine AVM dikiliyor, işte rant uğruna feda edilen o araziler..."

14 Şeker fabrikası hakkında satış kararı verilmesinin ardından daha evvel satılan fabrikalar gibi yerlerine AVM ve rezidansa dönüşebileciği konuşuluyor. Ankara, İstanbul, Bursa, Antalya, Adana, Çanakkale gibi birçok ilde halen faaliyette bulunan AVM ve rezidansların arsaları üzerinde geçmişte kamuya ait fabrikalar bulunuyordu.

Başta Et Balık Kurumu olmak üzere kamuya ait işletmeler satıldıktan sonra, pek çok fabrika kapatılarak, arazileri üzerine AVM'ler, inşa edilmişti.

14 şeker fabrikasının özelleştirmesine ilişkin alınan kararın ardından, Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından, Türkşeker'e ait Tekirdağ'daki 13 bin metrekarelik alanda imar değişikliğine gidilmesi, fabrikaların üretim yerine imara açılacağının bir göstergesi olarak yorumlandı. Fabrika henüz satılmadan, arsasının, konut alanına dönüştürülmesine karar verildi. Fabrikayı satın alan şirket, buraya AVM ve lüks rezidans da dahil her türlü ticari yapı ve konut yapabilecek. Üstelik ÖYK imar değişikliğine itirazın önü de şimdiden kapattı.

Sözcü'den Yavuz Alatan'ın haberine göre, Şeker-İş Başkanı İsa Gök yaptığı açıklamada, satılacak şeker fabrikalarının kapatılarak değerli arsa ve arazilerine tıpkı EBK'da olduğu gibi lüks konut ve AVM türü ticari alanlar yapılacağını açıklamıştı. Bugüne kadar birçok ilde kamuya ait fabrikaların satıldıktan sonra kapatılıp binaları yıkıldı.

Bugüne kadar yerlerine AVM ya da Rezidans yapılan kamu arazileri

Ankara: Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün yanında bulunan Et Balık Kurumu kombinası arazisiyle birlikte satıldı, yerine AnkaMaal AVM yapıldı

Adana: 43 bin 525 metrekarelik TEKEL Sigara Fabrikası yerine 3 AVM yapıldı. Fabrika, 2008'de British American Tabacco (BAT) şirketine satıldı. BAT da araziyi 3 Aralık 2014'te bir firmaya sattı. Kent merkezindeki 40 dekarlık alan üzerine AVM yapıldı.

İstanbul: Zincirlikuyu'daki Karayolları bina ve arsası satıldı ve buraya da alışveriş merkezi ile rezidans yapıldı.

Samsun: Samsun Sigara Fabrikası satıldı ve yerine Bulvar Samsun AVM yapıldı. Mecidiye ve Gazi caddeleri ortasında yer alan Bulvar Samsun, 17 bin 400 metrekarelik bir alan üzerine kuruldu.

Malatya: Malatya Tekel Sigara Fabrikası'nı satın alan firma, 43 dönüm üzerine AVM yaptı. Fabrika, özelleştirme kapsamında, 2008 yılında BAT'a satılmıştı. BAT da burayı 2011 yılında 20 milyon dolara özel bir firmaya sattı.

Çanakkale: Çanakkale'de Tekel Kanyak Fabrikası satıldı ve yerine “17 Burda'' adıyla AVM yapıldı. Fabrika 2003 yılında kapatılmıştı.

Antalya: Özelleştirme İdaresi tarafından Kepez Belediyesi'ne devredilen, Kepez Belediyesi'nin de merkezi Hollanda'da bulunan Multi Turkmall adlı şirkete sattığı 480 bin metrekarelik Sümerbank Dokuma Fabrikası arazisine yapılacak AVM yargıdan döndü. Fabrika müzeye dönüştürülecek.

Bursa: Ankara yolu Karapınar mevkiinde bulunan Et Balık Kurumu'nun 60 dönümlük arazi ve fabrikası satıldı ve yerine AVM ve konut inşa ediliyor. 35 iş yeri ile faaliyetini sürdüren Et ve Balık Kurumu'nun bugüne kadar 18 işletmesi satıldı, 5 adedi bedelsiz olarak resmi kurumlara devredildi, 3'ü de kapatıldı.