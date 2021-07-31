Fabrikalar açılmadı; üretici eriyen domatesi sürmek zorunda kaldı

Torbalı’da üreticiler, domateslerin satılamaması üzerine domates dolu tarlayı hasat etmeden sürmek zorunda kaldı.

Evrensel gazetesinden Zafer Yaman'ın haberine göre Torbalı ovasında çiftçinin ürününü alması gereken fabrikalar açılmadı, domatesler tarlada kaldı. Havaların oldukça sıcak olduğu bugünlerde domatesleri eriyen çiftçiler, tarlalarını sürmek zorunda kaldı.

Üreticilerin, dönüm başına yaptıkları masraf 4 bin-4 bin 500 lira dolayında iken, tarla kiralayan üreticilerin masrafı 5 bin 500-6 bin liraya kadar çıkıyor.

Domatesi toplayacak işçi bulmakta da zorlandıklarını ifade eden üreticiler, büyük toprak sahiplerinin, örneğin 2 bin-3 bin dönüm tarlası olanların işçiyi de ellerinde tuttuğunu dile getirdi.

İsmini vermek istemeyen bir üretici, fabrika sahiplerinin sezon başında ürünü 50 kuruştan alacağını taahhüt ederek üreticilere ektirdiğini ancak, alım zamanı geldiğinde fabrikayı açmayıp alım yapmayarak üreticiyi zor durumda bıraktığını söyledi. Üretici, patronların dışarıdan tuttuğu ‘kabzımal’ aracılığı ile ürünleri daha düşük fiyattan (40 kuruş) satmaya razı etmeye çalıştığını ifade etti.

"Çiftçiyi düşünen yok"

Tarlasındaki domatesi sürmek zorunda kalan çiftçilerden Durmuş Ali Akan, fabrikaların bayramdan önce açmamaları ve alım yapmamaları nedeniyle bu durumu yaşadıklarını dile getirdi. Akan şöyle konuştu:

“Malın günü geçti. Çiftçiyi düşünen yok. Malı ektiriyorlar fabrikayı açmıyorlar. Böyle olunca mal eriyip gidiyor. 10 ton mal göndereceğiz. 2 tonu fireye sayılacak. İşçiler gitti, toplamıyor. Fabrikadan kamyon göndermediler. Biz böyle kaldık. Maliyetlerimiz ağır, alan yok. Denetleyen yok. Bütün çiftçiler bu durumda. Bankada krediler bekliyor. Bir umut ekiyoruz, elimizde kalıyor”