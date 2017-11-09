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Fabrikadaki facia, buhar kazanı yakılırken meydana gelmiş (3)

FABRİKA SAHİBİ VE İŞ GÜVENLİK UZMANI TUTUKLANDI Bursa'nın merkez Gürsu ilçesinde dün Gökkuşağı Tekstil Fabrikası'nın boya atölyesine ait buhar kazanının patlaması sonucu 5 işçinin ölümü 16 kişinin de yaralanmasıyla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam

09 Kasım 2017 20:13

FABRİKA SAHİBİ VE İŞ GÜVENLİK UZMANI TUTUKLANDI
Bursa\'nın merkez Gürsu ilçesinde dün Gökkuşağı Tekstil Fabrikası\'nın boya atölyesine ait buhar kazanının patlaması sonucu 5 işçinin ölümü 16 kişinin de yaralanmasıyla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Oğlu Yavuz Demir\'in öldüğü kızı Nurefşen Makas\'ın yaralandığı patlamanın ardından dün akşam gözaltına alınan fabrika sahibi Şükrü Demir ile işyeri Güvenlik Uzmanı Tuğba Tongaç, bugün adliyeye sevk edildi. Sanıklar, nöbetçi Sulh Ceza Hakimi tarafından, \'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak\' suçundan tutuklandı. Mahkemede ifade veren 4 çocuk babası Şükrü Demir\'in, \"Ben işyeri sahibiyim. Kusurum yoktur. Suçsuzum\" dediği öğrenildi. Tuğba Tongaç\'ın ise yöneltilen suçlamaları kabul etmediği belirtildi.
POLİS KONTROLÜNDE OĞLUNUN CENAZESİNE KATILDI
Şükrü Demir, oğlu Yavuz Demir\'in  bugün ikindi namazında Emirsultan Camii\'ndeki cenaze törenine, savcı izni ile polis kontrolünde katıldı. Burada, namaz sonrası taziyeleri kabul eden Şükrü Demir\'in, oğlunun Teferrüç Mahallesi\'ndeki mezarlıkta defnine katılmasına izin verilmedi. Cenaze törenine hastaneden taburcu olan Nurefşern Makas da katıldı. Şükrü Demir, kızına, \"Allah\'a emanet olun. Beni merak etmeyin. Her şey iyi oyacak\" dedi.
Cenaze törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ak Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin ile vatandaşlar da katıldı.

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