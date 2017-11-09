Fabrikadaki facia, buhar kazanı yakılırken meydana gelmiş (2)

1 İŞÇİNİN CENAZESİ SURİYE\'YE GÖTÜRÜLDÜ

Bursa\'nın Gürsu ilçesindeti tekstil fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçilerden 3\'ünün cenazesi öğlende Bursa\'da toprağa verilirken, Suriyeli Samir Haşom\'un cenazesi ülkesine götürüldü.

Bursa Adli Tıp Kurumu\'nda otopsisi yapılan evli ve 1 çocuk babası olan Suriyeli Muhammed Baddih\'in cenazesi yakınları tarafından alınıp Merkez Yıldırım ilçesine bağlı Selçukbey Mahallesi’ndeki Fatih Camii’ne getirildi. Cenaze törenine, Baddih\'in eşi, çocuğu, akrabaları ve vatandaşlar katıldı.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Muhammed Baddih\'in kayınbiraderi Abdulfattih Idlibi, \"Eniştem Halep\'te Radyoloji teknikei olarak çalışıyordu. 2 yıl önce Türkiye\'ye geldi. Geçen sene de bu fabrikada işe başladı\" dedi.

Muhammed Baddih\'in cenazesi, öğlen kılınan cenaze namazının ardından, Erdoğanköy Mezarlığı\'nda toprağa verilirken, aynı olayda yaşamını yitiren SuriyeliSadık Huceyce\'nin cenazesi de yine yakınları tarafından alınıp, Gürsu ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında defnedildi.

Suriyeli Samir Haşom\'un cenazesi de yine yakınları tarafından Mezarlıklar Müdürlüğü\'nden alınıp, Bursa Büyükşehir Belediyesi\'ne ait cenaze aracıyla Hatay\'ın Reyhanlı ilçesine götürüldü. Cenaze buradaki sınır kapısından Suriye götürülecek.

TÖRENE BURSA VALİSİ DE KATILDI

Patlamada yaşamını yitiren Yasir Saraç\'ın, olay anında, çay molası için fabrikanın bahçesinde bulunduğu öğrenildi. Yasir Saraç\'ın cenazesi bugün öğlen, Adli Tıp Kurumu\'ndan alınarak Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi\'ndeki Mimar Sinan Camii\'ne getirildi. Cenaze törenine, gencin ailesi, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan, Bursa Vali İzzettin Küçük, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından soruşturma devam ediyor, olay adli boyutuyla da inceleniyor. Bundan sonra böyle hadiselerin olmaması için ne gerekirse yapılacaktır, kim can yaktıysa canı acıyacaktır, iş yeri sahibi gözaltında bulunmaktadır, bölgede inceleme devam ediyor” diye konuştu. Yasir Saraç\'ın cenazesi daha sonra Demirtaş Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

İş yeri sahibi Şükrü Demir\'in oğlu Yavuz Demir\'in cenazesi ise Emir Sultan Camii\'nde ikindi namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.



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