Fabrikada patlama tatbikatı, gerçeğini aratmadı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN İl Sağlık Müdürlüğü\'nün, bir fabrikadaki kazan patlaması sonrası yangın söndürme ve yaralıların kurtarılıp, helikopterle götürülmesi tatbikatı, gerçeğini aratmadı.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü\'nün organize ettiği tatbikata; Aydın, Muğla ve Denizli\'deki sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri katıldı. Tatbikatta, senaryo gereği, Tekstil Park\'ta eski bir binadaki fabrikada, kazan patlaması oldu. Patlamayla birlikte yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Patlamada bazı işçiler yaralandı.Yaralı işçiler, \"Kimse yok mu kurtarın bizi\" diye bağırarak yardım istedi. Bu sırada araçta sıkışan iki kişiyi UMKE ve itfaiye ekipleri kurtardı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar sedyelerle ambulanslara taşındı. Eski binanın üst kısmında kalan yaralılar ise halatla ekipler tarafından aşağıya indirildi. Bu sırada alana Jandarma Filo Komutanlığı\'na ait bir helikopter indi. Ağır yaralı bir işçi, senaryo gereği sedyeyle alınarak, helikopterle Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralıların aileleri, olay yerine gelerek yakınlarını görmek istedi. Çevik kuvvet ekipleri ise yine senaryo gereği yaralı yakınlarını çektiği setle engellemeye çalıştı. Sağlık ekipleri, itfaiye ve UMKE ekiplerinin başarılı şekilde gerçekleştirdiği tatbikatta Adnan Menderes Üniversitesi öğrencileri senaryo gereği yer aldı.

\'ORGANİZE OMAK ÇOK ÖNEMLİ\'

Tatbikat sonrası açıklamada bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Serkan Şenel, \"Sağlık Bakanlığı tarafından Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) adı altında afet durumları ve olağanüstü hal durumlarında ekipleri var. Bu ekiplerinde sürekli faal ve güncel halde kalması için çeşitli zamanlarda tatbikatlar gerçekleştiriyoruz. Bu da 19. bölge dediğimiz Aydın, Muğla ve Denizli UMKE bölgesinin ortak bir tatbikatıdır. Bu tür afet ve olağanüstü hallerde organize olmak çok önemlidir. Sadece tıbbi destek değil, gördüğünüz gibi bir yangın olayı gerçekleşti ve hemen itfaiyemiz müdahale etti. Ardından AFAD ekipleri geldi olay yerini kontrol altına aldı. Yine jandarmadan bir helikopterimiz geldi. Tatbikat tam bir organize içinde gerçekleştir. Gönlümüz böyle bir afat olmasını hiç istemez, ama olduğunda da tüm kurumların bir ekip halinde müdahale etmesini sergiledik\" dedi.

\'GÜZEL BİR TATBİKAT OLDU\'

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Yangın Önleme Şube Müdürü Murat Aktaş ise, \"Aydın İl sağlık Müdürlüğü\'nün yürütmüş olduğu bir tatbikattı. Tatbikata toplam 132 kişi, 32 araçla, itfaiye olarak da biz 5 araç ve 19 personelle senaryo gereği katıldık. Gayet güzel bir tatbikat oldu. İtfaiye, 112 ve jandarma filo komutanlığı helikopterle katıldı. Herkese emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz\" dedi.

Tatbikatı Aydın Vali Yardımcısı Abdullah Aslan ile daire müdürleri ve üniversite öğrencileri de izledi.

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