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Fabrikada kimyasal maddeden zehirlenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Menderes ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen kimyasal sızıntı nedeniyle rahatsızlanan 4 işçi hastaneye kaldırıldı

13 Aralık 2018 17:06

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Menderes ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen kimyasal sızıntı nedeniyle rahatsızlanan 4 işçi hastaneye kaldırıldı. İşçilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Bugün öğle saatlerinde, İTOB Organize Sanayi Bölgesi\'ndeki bir fabrikada meydana gelen kimyasal sızıntı nedeniyle, 4 işçi kimyevi maddelerden zehirlendi. İşçilerdan 3\'ü durumun bildirilmesiyle gelen sağlık ekiplerince, ambulanslarla Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi\'ne, 1\'i ise torbalı ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı. İşçilerden özel hastaneye kaldırılanın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, diğer 3\'ünün sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
3 işçinin getirildiği Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi\'nin acil servisindeki hasta kabulü geçici olarak durdurulurken, hastane personelleriyle acil servisten çıkamayacak durumdaki hastalar maske taktı.

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