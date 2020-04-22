Fabrikada halaylı doğum günü kutlayan 15 kişiye para cezası 

Düzce’de bulunan bir tekstil fabrikasında, işçiler patronlarının doğum gününü halay çekerek kutladı. Fotoğrafların sosyal medyada yayınlanması üzerine işçilere koronavirüs tedbirlerine aykırı davrandıkları için 3 bin 150’şer lira ceza kesildi.

Gölyaka Sapağı'nda bulunan tekstil fabrikasında çalışan işçiler, patronları Serkan Ö. için doğum günü partisi düzenlendi. Fabrikanın üretim sahasında gerçekleştirilen partide, işçiler halay çekip, oyun havası eşliğinde oynadı. Çekilen fotoğrafları da sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medyadaki fotoğraflar üzerine harekete geçerek partiye katılan 15 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında Düzce İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan kararlara aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası verdi.











