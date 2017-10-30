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Fabrikada güvenlik görevlisini etkisiz hale getirip kasayı soydular

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'nin Çilimli ilçesinde, yüzleri maskeli 3 şüpheli, gece saatlerinde bir su fabrikasına girdi

30 Ekim 2017 17:36

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'nin Çilimli ilçesinde, yüzleri maskeli 3 şüpheli, gece saatlerinde bir su fabrikasına girdi. Ellerini ve ayaklarını bağladıkları güvenlik görevlisini etkisiz hale getiren şüpheliler, kasadaki 5 bin lirayı alarak, kaçtı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kimliği belirlenemeyen 3 şüpheli, saat 02.00 sıralarında, su fabrikasının girişinde bulunan güvenlik görevlisinin içeri girmesini fırsat bilip, kilitli olmayan kapıyı açarak, fabrikaya girdi. Yüzleri maskeli 3 şüpheli, yemekhanede buldukları güvenlik görevlisini ellerini ve ayaklarını bağlayarak, etkisiz hale getirdi. Daha sonra yönetim katına çıkan şüpheliler, çelik kasayı açarak, kasadaki 5 bin lirayı alıp, kaçtı. Sabah saatlerinde fabrikaya gelen çalışanlar, elleri ve ayakları bağlı haldeki güvenlik görevlisini görünce, durumu jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri, fabrikada inceleme yaptı. Ekipler, güvenlik görevlisini etkisiz hale getirip, kasayı soyarken, güvenlik kamerasına yansıyan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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