Fabrika yangınında ölen işadamı anısına anıt yapıldı

Eyyüp BURUN- Mustafa KANLI/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, ortağı olduğu fabrikada çıkan yangında alevlerin arasında kalan ve cesedi 70 saat sonra bulunan Tuncay Kara anısına fabrikanın girişine anıt yapıldı.

1\'inci Organize Sanayi Bölgesi\'nde bulunan Sulçuk İplik Fabrikası\'nda geçen 14 Ağustos\'ta çıkan yangında ortadan kaybolan ve 70 saat sonra cesedi bulunan işadamı Tuncay Kara için fabrikanın girişine anıt yapıldı. İş dünyasında büyük üzüntüye neden olan Kara\'nın anıtı, düzenlenen törenle açıldı. Kara için fabrikada gerçekleştirilen törene; Ak Parti Milletvekili Ahmet Uzer, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Durdu Yetkinşekerci, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, SANKO Holding Ounrsal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Mustafa Topçuoğlu, Tuncay Kara\'nın ağabeyi ve ortağı olan Oktay Kara ile Kara ailesi ve işadamları katıldı.

Kardeşinin fabrika yanına müdahale eden işçileri korumak için canından olduğunu belirten Oktay Kara, \"Tuncay benim hem kardeşim, hem ortağımdı. Herkes tarafından sevilen iyi bir insandı. Kardeşimin şehit olduğu yangın sırasında ve sonrasında bize destek olan herkese teşekkür ederim. Bunun yanı sıra biz bu yangınla uğraşırken canımızı daha da sıkan olaylar ortaya çıktı. Kardeşim fabrikadaki yangını söndürmek isterken, yangına müdahale eden işçileri korumak isterken burada yaşamını yitirdi. Bazı insanlar ise, FETÖ ile bağlantısı olduğunu ve bu nedenle fabrikayı yaktığını iddia etmeleri bizim içimizi çökertti. Bu tür insanların Gaziantep\'te barınmaması ve söylediklerine itibar edilmemesi gereklidir\" dedi.

Konuşmaların ardından fabrika girişine yaptırılan Tuncay Kara\'nın fotoğrafının ve sözlerinin yer aldığı anıt açıldı ve Kara için dua edildi.



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