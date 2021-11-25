Fabrika kiralayıp, sahte alkol ürettiler

Kocaeli Başiskele'de jandarma ekiplerinin kaçak olarak etil alkol üretimi yapılan fabrikaya düzenlediği baskında 3,5 milyon lira değerinde malzeme ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi’nde kaçak olarak etil alkol üretim tesisi haline getirilen fabrikadan başta İstanbul, Bursa, Yalova ve Sakarya olmak üzere Türkiye’nin birçok iline dağıtım yapıldığını belirledi.

Fabrikayı izlemeye alan ekipler, tesisten çıkış yapan kamyoneti takibe aldı. Gebze- Tavşanlı mevkisinde durdurulan kamyonette yapılan aramada, kaçak olarak üretilen etil alkol dolu şişeler ele geçirildi. Ekipler, daha sonra tesise baskın düzenledi.

Fabrikada yapılan aramada; 3 bin 820 litre şişelenmiş etil alkol, 3 bin litre tank içerisinde etil alkol, 90 bin adet kapak, 310 bin adet sahte marka, etiket ve barkod, 25 bin adet 1 litrelik boş şişe, 150 bin adet karton koli, 2 adet ısıtma kazanı, 2 adet 5 bin litrelik plastik tank, 1 adet şişeleme ve etiketleme makinesi ele geçirildi, 1 kamyonete de el koyuldu.

Soruşturma sürüyor

Boş fabrika binasının kiralanarak etil alkol üretim tesisi haline getirildiği, sanayiden elde edilen tarımsal ve tıbbi amaçlı etil alkolün işletilip, içki kullanımına hazır hale dönüştürüldüğü belirtildi. Ele geçirilen malzemelerin değerinin 3,5 milyon lira olduğu kaydedildi.

Tesiste yakalanan M.T., A.M.Ş., Afganistan uyruklu N.Ö. ve A.R. gözaltına alırken, ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet’ ve ‘Tütün ve Alkol Piyasası Kanunu’na muhalefet’ suçlarından haklarında adli işlem başlatıldı. Soruşturma sürüyor.