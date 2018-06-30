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Fabrika işçisine terör örgütü propagandasından gözaltı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde fabrika işçisi S

30 Haziran 2018 17:14

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde fabrika işçisi S.G., sosyal medyadaki paylaşımlarıyla terör örgütü PKK\'nın propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Cemaliye Mahallesi\'nde oturan fabrika işçisi S.G.\'nin sosyal medyadaki paylaşımlarında terör örgütü PKK\'nın propagandasını yaptığını belirledi. Savcılık talimatıyla evinde arama yapılan S.G. gözaltına alındı. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından S.G. ifadesi için Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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