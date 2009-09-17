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Dünya

Fabrika işçisi hatıra istedi, Putin 9 bin dolarlık saati verdi

Rusay Başbakanı Vladimir Putin'in bir silah fabrikasına yaptığı ziyaret, bir işçiyi fazlasıyla mutlu etti.

17 Eylül 2009 03:00

Rusay Başbakanı Vladimir Putin'in bir silah fabrikasına yaptığı ziyaret, bir işçiyi fazlasıyla mutlu etti.

Tula şehrinde silah sanayisi için çalışan metal işçileriyle konuşan Putin bir işçinin, "Vladimir Vladimiroviç, belki seni hatırlatacak bir şey verirsin bana" isteğiyle karşılaştı.

Viktor Zagaevsky isimli işçiden gelen soruya gülümseyerek cevap veren Putin, "Peki ne istersin" dedi. İşçi de "Belki de saatini verirsin" diyerek yanıtladı. Kısa bir süre duraklayan Putin, İsviçre üretimi ve 9 bin dolar değerindeki Blancpain marka saati işçiye verdi. Başbakan Putin pahalı saatlere olan ilgisiyle basına sık sık konu oluyor.

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