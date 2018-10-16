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Fabrika işçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde fabrika işçisi S

16 Ekim 2018 19:05

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde fabrika işçisi S.K., sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine konuldu.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri fabrikada işçi olarak çalışan S.K.’nin (30) sosyal medya üzerinden paylaşımlarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiğini belirledi. Savcılık talimatıyla Reşadiye Mahallesi\'ndeki evinde gözaltına alınan S.K., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınarak adliyeye sevk edildi. Şüpheli S.K. çıkarıldığı mahkemece \'hakaret\' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.

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