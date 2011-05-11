-FABRİKA İŞÇİSİ BAŞI TAŞLA EZİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ MANİSA (A.A) - 10.05.2011 - Manisa'nın Üçpınar beldesi yakınlarında bir fabrika işçisi, bıçaklanmış ve başı taşla ezilerek öldürülmüş halde dere kenarında bulundu. Alınan bilgiye göre, Manisa-Akhisar karayolunun Üçpınar beldesi yakınlarında dere kenarında ceset olduğunu gören vatandaşlar jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, öldürülen kişinin ailesinin haber alamadığını bildirdiği fabrika işçisi Yaşar Övünç (44) olması ihtimali üzerine inceleme başlattı. Ölen kişinin Övünç olduğu belirlendi. Bıçaklanmış ve başı taşla ezilerek öldürülen Övünç'ün 3 yıldır Ö.U. (21) adlı genç kızla ilişkisi olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri, Ö.U'nun yanı sıra Ö.U'nun babası V.U. (54) ile nişanlısı H.D'yi (28) gözaltına aldı. V.U. ile H.D. jandarmadaki sorgunun ardından cinayet zanlısı olarak Manisa Adliyesine gönderildi. Ö.U. da adliyeye sevk edildi.