Fabrika işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan minibüsün kontrolden çıkarak, devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Ergene’nin Marmaracık Mahallesi’nde meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan Yüksel Meral’in kullandığı 39 SH 773 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, minibüste bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
DHA