Fabrika işçilerinden, kokudan şikayet eden halka tepki

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Pamukova ilçesinde, katı atık tesisinde çalışan işçiler, fabrikadan kötü koku yayılmasından şikayet eden ilçe sakinlerine \"Ekmeğimizle oynamayın\" diyerek, tepki gösterdi.

Pamukova\'da faaliyet gösteren katı atık tesisi çalışanları, ilçe merkezinde bulunan Demokrasi Meydanı\'nda toplandı. Çelik-İş Sendikası yöneticileri ve işçiler, son dönemde fabrikadan kötü koku yayıldığıyla ilgili şikayetlerini basın aracılığıyla gündeme getiren ilçe sakinlerine sloganlar atarak, tepki gösterdi. Ellerinde \'Ekmeğimizle oynamayın\' yazılı dövizler taşıyan ve basın açıklaması yapan işçilere de ilçe sakinleri tepki gösterdi. Grup adına açıklamayı okuyan Çelik- İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Rıfat Kurt, fabrikanın baca filtrelemeleriyle insan sağlığı için duyarlı çalışma içinde olduğunu belirterek, \"Bu fabrikada 300\'e yakın işçi çalışmaktadır. Sizlerden ricam, bu fabrikanın ve fabrikada çalışan işçilerin söylemlerine kulak vermeniz\" dedi.

Basın açıklaması sırasında meydanda toplanan ilçe sakinleri, niyetlerinin işçilerin ekmeğiyle oynamak olmadığını, yalnızca fabrikadaki kokuya önlem alınmasını istediklerini belirtti. Zaman zaman gergin anların da yaşandığı basın açıklaması sırasında polis, tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

Salih Harmancı isimli ilçe sakini, işçilerin dövizlerle kendilerine mesaj vermesini kabul etmediğini dile getirerek, \"Pamukova\'nın giriş ve çıkışında \'Meyve ve sebze diyarına hoş geldiniz\' yazıyor. O kokuyu duyanlar, \'Burası nasıl meyve ve sebze diyarı?\' demez mi? Biz, \'Fabrika kapansın\' demiyoruz. İşçilerin ekmeğiyle de oynamıyoruz. Biz, kokunun giderilmesini istiyoruz\" diye konuştu.

İşçiler, basın açıklamasının ardından dağıldı.



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