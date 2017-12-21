T24 LogoT24 Logo
Gündem

Fabrika işçilerinden, kokudan şikayet eden halka tepki

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, katı atık tesisinde çalışan işçiler, fabrikadan kötü koku yayılmasından şikayet eden ilçe sakinlerine "Ekmeğimizle oynamayın" diyerek, tepki gösterdi

21 Aralık 2017 14:17

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Pamukova ilçesinde, katı atık tesisinde çalışan işçiler, fabrikadan kötü koku yayılmasından şikayet eden ilçe sakinlerine \"Ekmeğimizle oynamayın\" diyerek, tepki gösterdi.
Pamukova\'da faaliyet gösteren katı atık tesisi çalışanları, ilçe merkezinde bulunan Demokrasi Meydanı\'nda toplandı. Çelik-İş Sendikası yöneticileri ve işçiler, son dönemde fabrikadan kötü koku yayıldığıyla ilgili şikayetlerini basın aracılığıyla gündeme getiren ilçe sakinlerine sloganlar atarak, tepki gösterdi. Ellerinde \'Ekmeğimizle oynamayın\' yazılı dövizler taşıyan ve basın açıklaması yapan işçilere de ilçe sakinleri tepki gösterdi. Grup adına açıklamayı okuyan Çelik- İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Rıfat Kurt, fabrikanın baca filtrelemeleriyle insan sağlığı için duyarlı çalışma içinde olduğunu belirterek, \"Bu fabrikada 300\'e yakın işçi çalışmaktadır. Sizlerden ricam, bu fabrikanın ve fabrikada çalışan işçilerin söylemlerine kulak vermeniz\" dedi.
Basın açıklaması sırasında meydanda toplanan ilçe sakinleri, niyetlerinin işçilerin ekmeğiyle oynamak olmadığını, yalnızca fabrikadaki kokuya önlem alınmasını istediklerini belirtti. Zaman zaman gergin anların da yaşandığı basın açıklaması sırasında polis, tarafları sakinleştirmeye çalıştı.
Salih Harmancı isimli ilçe sakini, işçilerin dövizlerle kendilerine mesaj vermesini kabul etmediğini dile getirerek, \"Pamukova\'nın giriş ve çıkışında \'Meyve ve sebze diyarına hoş geldiniz\' yazıyor. O kokuyu duyanlar, \'Burası nasıl meyve ve sebze diyarı?\' demez mi? Biz, \'Fabrika kapansın\' demiyoruz. İşçilerin ekmeğiyle de oynamıyoruz. Biz, kokunun giderilmesini istiyoruz\" diye konuştu.
İşçiler, basın açıklamasının ardından dağıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sakarya DHASAKARYA PamukovaPamukovaDemokrasi MeydanıSendikasıEllerindeSendikası SakaryaBaşkanı Rıfat KurtSizlerdenBasınZamanSalih HarmancıBizFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24