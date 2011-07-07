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FABRİKA DEPOSUNUN ASMA TAVANI ÇÖKTÜ: 1 ÖLÜ DENİZLİ (A.A)

07 Temmuz 2011 21:47

-FABRİKA DEPOSUNUN ASMA TAVANI ÇÖKTÜ: 1 ÖLÜ DENİZLİ (A.A) - 07.07.2011 - Denizli'de, bir dokuma fabrikası deposunda, asma tavanının yapılan güçlendirme çalışması sırasında çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır şekilde yaralandı.  Alınan bilgiye göre, Denizli'nin Kale Mahallesi'ndeki bir dokuma fabrikasının deposunda, güçlendirilmesi için yapılan çalışmalar sırasında asma tavan henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.  Olayda demir doğrama ustası Halil Esen (26) ile yeğeni Akif Taşan (16), göçük altında kaldı.  Akif Taşan'ın olay yerinde yaşamını yitirdi.  Kazada, demir yığınların arasında sıkışarak ağır şekilde yaralanan Halil Esen, Denizli Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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