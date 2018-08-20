Fabrika deposundaki yangına giden itfaiye aracı devrildi

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA’da bir plastik fabrikasının deposunda çıkan yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangına müdahaleye giderken devrilen itfaiye aracının sürücüsü ise hafif yaralandı.

Merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi\'nde bir plastik fabrikasının deposunda, bugün saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Hammaddelerin tutuşması sonucu çıkan yangını fark eden görevliler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Büyük çapta zararın meydana geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

İTFAİYE ARACI DEVRİLDİ

​Bu arada yangına müdahale için bölgeye sevk edilen İbrahim Dönmez yönetimindeki 42 AEJ 86 plakalı arazöz, Hacıyusufmescit Mahallesi Adana Çevre Yolu Sedirler Kavşağı\'nda hızlı girdiği virajda devrildi. Yan yatan aracın sürücüsü İbrahim Dönmez hafif yaralandı. Çevre sakinlerinin yardımıyla araçtan çıkarılan Dönmez, çağırılan ambulansla Konya Numune Hastanesi\'ne kaldırıldı.

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