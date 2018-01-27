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Fabrika çatısından düşen 18 yaşındaki işçi öldü

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesinde, 2 katlı fabrikanın çatısından düşen Oğuzhan Dinçel, yaşamını yitirdi

27 Ocak 2018 18:37

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bornova ilçesinde, 2 katlı fabrikanın çatısından düşen Oğuzhan Dinçel, yaşamını yitirdi.
Olay, dün saat 17.00 sıralarında Doğanlar Mahallesi\'nde meydana geldi. Plastik doğrama işi yapan Oğuzhan Dinçel, 2 katlı fabrikanın çatı katında çalışırken, dengesini kaybedip, düştü. Ağır yaralanan Dinçel, ihbar üzerine ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Oğuzhan Dinçel, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Dinçel\'in cesedi, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na kadırıldı. 
Oğuzhan Dinçel\'in, bugün ikindide Bayraklı\'daki Yeşil Cami\'de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.

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