T24 LogoT24 Logo
Gündem

Fabrika alev alev yandı; 2 işçi son anda kurtarıldı

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)-BURSA’nın Karacabey ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı

25 Ocak 2018 16:32

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)-BURSA’nın Karacabey ilçesinde bir fabrikada yangın çıktı. 4 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın yaklmaşık 3 saatte kontrol altına alınırken, fabrikadaki 2 işçi, ekipler tarafından son anda kurtarıldı.
Karacabey-Bandırma karayolu üzerinde faaliyet gösteren Fırat Berak\'a ait olduğu öğrenilen palet fabrikasında saat 02.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın anında fabrika içerisinde yatılı kalan 2 işçi itfaiye ekipleri tarafından son anda kurtarıldı. Dumandan etkilenen işçiler sevk edilen 112 Acil Servis ekibi tarafından Karacabey Devlet Hastanesi\'ne götürülerek  tedavi altına alındı.
Yaklaşık 3 saat süren söndürme çalışmalarına 4 itfaiye aracı katıldı. Palet fabrikası kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri rüzgarın da etkisiyle yükselen alevleri kontrol altına almakta güçlük çekti. Alevlerin fabrikanın yakınında bulunan benzin istasyonuna sıçramadan kontrol altına alınması olası bir faciayı önledi.  Yangın haberini alan fabrika sahibi ve yakınları da söndürme çalışmalarına yardım ederek, alevlerden etkilenmemesi için paletleri uzaklaştırdılar. Olay yerine gelen Karacabey İlçe Emniyet Müdürü Arif Günal çalışmaları yakından izledi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yasin KESKİNKARACABEY Bursa DHABURSAnın KaracabeyKaracabeyBandırmaFırat BerakYangınDumandanAcil ServisKaracabey Devlet HastanesiYaklaşıkPaletAlevlerinOlayKaracabeyEmniyet Müdürü Arif GünalYangınınFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24