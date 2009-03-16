Fabrika açtı, çalıştıracak işçi bulamıyor

Çorum'da tekstil fabrikası açan işadamı, çalıştıracak işçi bulamıyor. Belediye hoparlöründen anonsla ve afişlerle eleman arayan fabrika yönetimi, işleri yetiştirmek için otobüslerle çevre ilçelerden işçi getiriyor.



Çorum'un Sungurlu ilçesinde, dünyada yaşanan ekonomik krize rağmen tekstil fabrikası açan iş adamının, fabrikada çalıştıracak işçi bulma konusunda sıkıntı yaşadığı bildirildi.



Karahan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Salih Karahan, grubun bünyesinde bulunan Karahan Tekstil ve Dış Ticaret A.Ş'nin müşterilerinden gelen "ucuz mal" talebi üzerine Sungurlu'ya fabrika açtıklarını söyledi.



Fabrika açmak için Edirne'den Kars'a birçok şehri gezdiklerini belirten Karahan, şu bilgileri verdi:



"Yaşanan küresel ekonomik kriz sebebi ile müşterilerimiz mağazalarında daha ucuz mal koymak için bize baskı yaptılar. (Anadolu'da üretim yapın, ucuza mal edin) dediler. İşçilik ve kalite yönünden müşterilerimizle çok sağlam bir diyaloğumuz vardır. Bu baskılar sonucunda arayış içerisine girdik. Uygun bir yer bulabilmek için Edirne'den Kars'a birçok şehri gezdik. Sungurlulu iş adamı Haydar Ali Öztaş'ın teklifi üzerine Sungurlu'ya geldik. Gezdiğimiz gördüğümüz yerler içerisinde en büyük kapalı alanı olan yer burasıydı. Burada fabrika açma kararı aldık."



Sümerbank tarafından 1970'li yıllarda ilçede kurulan, 9 bin metre kare kapalı olmak üzere toplam 170 bin 393 metre kare alana sahip fabrikada şuanda 230 işçinin çalıştığını anlatan Karahan, şunları kaydetti:



"Fabrikada asgari 500, maksimum 600 işçi hedefliyoruz. Burada potansiyel yetersiz olduğu için Alaca ve Çorum'dan işçi getirmek zorunda kalıyoruz. Belediye hoparlöründen anonsla, gazete ilanı ve caddelere astırdığımız afişlerle işçi arıyoruz. Fakat Sungurlu'da bu konuda oldukça sıkıntı çekiyoruz. Şimdiye kadar bizim işçilerimizi tamamlayıp tam kapasite üretime geçmiş olmamız gerekirdi. Krizde tüm işletmeler işçi çıkartırken, biz işçi bulamıyoruz.



Küresel kriz bizi buraya sürükledi. Bu yaştan sonra İstanbul'dan kalktım tüm iş düzenimi bozarak buralara geldim. Sungurlu'da ikamet ediyorum. Bu işler dışarıdan ısmarlama olmaz. Üretim yerine yakın bulunacaksınız. Burada günlük 5 bin adet pantolon siparişi alıyoruz. İşçilerimi tamamlayamazsam bunu başka yerde diktirmeyi düşünüyorum."







-1973 YILINDA BAŞLAYAN SERÜVEN-







Salih Karahan, 1973 yılında temellerini attığı Karahan Grup'un ilk olarak Alacalı Tekstil ile faaliyet göstermeye başladığını belirterek, grup olma çalışmalarına bu dönemde başladıklarını ve Karahan Tekstil adını alarak bayan dokuma, örme dış giyim alanında Avrupa'nın lider firmalarına üretim ve ihracat yaptıklarını söyledi.



Beton prefabrikasyon alanında 1987 yılında Alacalı İnşaat'ı kurarak inşaat sektöründe çalışmalara başladıklarını ifade eden Karahan, grup liderliğini bir ilk olan Ala-Sawa Sistemi'ni Türkiye'de uygulayarak sürdürdüklerini vurguladı.



Karahan, şirketlerinin yurt dışında satılan ürünlerinin kalitesi ve tasarımları ile beklenenden daha fazla beğeni toplayınca 2004 yılında "LİLİES" markası ile iç piyasaya hizmet vermeye başladıklarını kaydetti.

