Fabri'den 'derbi' yorumu: Maçtan sonra hocamız tebrik etti; bu maç bizi çok fazla etkilemez

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye deplasmanda 2 maç kaybettiği maçın ardından siyah-beyazlıların kalecisi Fabri, "Maçtan sonra hocamızı bizi tebrik etti; bu maç bizi çok fazla etkilemez" diye konuştu.

Galibiyet için sahada olduklarını ve kırmızı kartlardan dolayı atmosferin güzel olmadığını ifade eden İspanyol kaleci şöyle konuştu:

"Buraya kazanmak için gelmiştik. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Derbilerde genelde bu ambiyans oluyor, pek futbol olmuyor. Güzel bir futbol ortaya çıkmadı, çok fazla kart var maçta.

Maça futbol oynamak için çıktık. Maçtan sonra hocamız da bize teşekkür etti. İstediklerimizi yapamadık. Bu maç bizi çok fazla etkilemez. Gözümüz arkada kalmadı. Şampiyonlar Ligi'ne odaklanacağız."