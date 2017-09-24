T24 LogoT24 Logo
Spor

Fabri'den 'derbi' yorumu: Maçtan sonra hocamız tebrik etti; bu maç bizi çok fazla etkilemez

"Kazanmak için gelmiştik"

24 Eylül 2017 00:57

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye deplasmanda 2 maç kaybettiği maçın ardından siyah-beyazlıların kalecisi Fabri, "Maçtan sonra hocamızı bizi tebrik etti; bu maç bizi çok fazla etkilemez" diye konuştu.

Galibiyet için sahada olduklarını ve kırmızı kartlardan dolayı atmosferin güzel olmadığını ifade eden İspanyol kaleci şöyle konuştu:

"Buraya kazanmak için gelmiştik. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Derbilerde genelde bu ambiyans oluyor, pek futbol olmuyor. Güzel bir futbol ortaya çıkmadı, çok fazla kart var maçta.

Maça futbol oynamak için çıktık. Maçtan sonra hocamız da bize teşekkür etti. İstediklerimizi yapamadık. Bu maç bizi çok fazla etkilemez. Gözümüz arkada kalmadı. Şampiyonlar Ligi'ne odaklanacağız."

ETİKETLER

FabriBeşiktaşFenerbahçederbiyorumaçıklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24