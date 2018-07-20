Fabri'den ayrılık açıklaması

İki sezondur Beşiktaş forması giyen İspanyol kaleci Fabri, İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'a transfer oluyor.

Tecrübeli file bekçisi, Krasnador ile oynanan hazırlık maçı sonrası A Spor'a yaptığı açıklamada transferi doğruladı ve Premier Lig'de forma giymek istediğini belirtti.

30 yaşındaki kaleci, "Bildiğiniz gibi Premier Lig çok büyük bir lig. Benim de ilgilendiğim bir lig. Fulham ve Beşiktaş arasında görüşmeler sürüyor. Ben de Premier Lig'de oynamak istiyorum. Sözlü olarak belirli anlaşmalar yapıldı. Bütün Beşiktaş Kulübü'ne teşekkür ediyorum." dedi.